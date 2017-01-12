Мирзаян: Трамп и Тиллерсон говорили то, что от них хотели услышать

По словам Геворга Мирзаяна, доцента Финансового университета при правительстве РФ высказывания Трампа и Тиллерсона вполне предсказуемы.

"Тиллерсон выступал словно аспирант на диссертационным совете. Он был вынужден говорить то, что от него хотят услышать, особенно когда члены этого совета сильно не любят его научного руководителя. Тиллерсон делал именно это. У него есть орден Дружбы, который ему вручил Владимир Путин, и сейчас этот орден, как лилия на плече. Он не скатывался в откровенную русофобию", — заметил эксперт в беседе со Sputnik Таджикистан.

Также он подчеркнул, что Трамп вовсе не высказывался предельно резко о России. У Трампа задача сложная. "Ему нужно сделать так, чтобы его команду утвердили в конгрессе. Трамп сказал, что Россия причастна к хакерским атакам, но всех взламывают, надо лучше защищаться. Он заявил, что Россия не помогала ему побеждать. Оба ведут себя очень аккуратно", — говорит Геворг Мирзаян.

Эксперт призывает внимательно послушать речь Трампа 20 января, а также смотреть на его высказывания в отношении России в первые сто дней президентства. Напомним, что, отвечая на вопросы сенаторов 11 января, Тиллерсон упрекнул Россию в чрезмерном применении силы в Сирии и обвинил в захвате Крыма. Трамп дал свою первую большую пресс-конференцию в качестве президента США. Он заверил всех, что у него сложатся хорошие отношения с Путиным, Россия будет еще больше уважать Америку.



