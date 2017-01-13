Эксперт: в 2017 году на постсоветском пространстве грядут изменения

"Сама аббревиатура СНГ ушла в тень новых больших интеграционных проектов — ЕАЭС, ШОС, Таможенный союз. Поэтому на слуху больше новые динамично развивающиеся интеграционные процессы, но СНГ тоже не сбрасывается со счетов. И пациент скорее жив, чем мертв", — сказал эксперт на радио Sputnik.

При этом он не стал отрицать, что есть и определенные проблемы. Однако Мартынов уверен, что в 2017 году многое станет на свои места и, не в последнюю очередь, это связано с Трампом и тем, что случилось на выборах в США.

"Америка фактически проголосовала против Обамы и его администрации, нежели отдала голос за Трампа. Для постсоветского пространства в этом плане также грядут изменения… США перестанут активно вмешиваться в постсоветские проблемы в 2017 году, в политическом смысле они уйдут из Украины", — сказал эксперт.

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