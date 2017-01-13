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Политолог Алексей Мартынов на радио Sputnik
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Эксперт: в 2017 году на постсоветском пространстве грядут изменения

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Политолог, директор Международного института новейших государств Анатолий Мартынов в эфире радио Sputnik представил возможный расклад на постсоветстком пространстве после прихода к власти в США Дональда Трампа и внимании к СНГ.

"Сама аббревиатура СНГ ушла в тень новых больших интеграционных проектов — ЕАЭС, ШОС, Таможенный союз. Поэтому на слуху больше новые динамично развивающиеся интеграционные процессы, но СНГ тоже не сбрасывается со счетов. И пациент скорее жив, чем мертв", — сказал эксперт на радио Sputnik. 

При этом он не стал отрицать, что есть и определенные проблемы. Однако Мартынов уверен, что в 2017 году многое станет на свои места и, не в последнюю очередь, это связано с Трампом и тем, что случилось на выборах в США.

 "Америка фактически проголосовала против Обамы и его администрации, нежели отдала голос за Трампа. Для постсоветского пространства в этом плане также грядут изменения… США перестанут активно вмешиваться в постсоветские проблемы в 2017 году, в политическом смысле они уйдут из Украины", — сказал эксперт.

Видеоверсию беседы с политологом Анатолием Мартыновым смотрите здесь >>

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