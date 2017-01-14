Ученый: космическая пыль с крыш домов расскажет об эволюции планет

Просеять около 300 килограммов грязи, собранных с крыш европейских городов, и все ради науки, а точнее, космической пыли! Работу ученых вполне можно назвать успешной, так как ранее космическую пыль находили лишь во льдах Антарктиды.

Отвечая на вопрос журналиста радио Sputnik Евгения Майструка, для чего ученым понадобилось вычленять космические пылинки и что они могут рассказать исследователям, Вибе сообщил, что интерес к веществу, которое заполняет пространство между планетами Солнечной системы, имеет двоякий характер.

"Первый интерес связан с тем, что вещество это собрано в частицы различных размеров, и они могут причинять определенный ущерб нашим космическим аппаратам. С другой стороны, это вещество представляет собой своеобразные консервы, в которых сохранилось вещество с момента образования Солнечной системы. То есть, анализируя вещество, падающее на Землю, можно узнать, как эволюционировала Солнечная система с самого начала своего существования", — рассказал Дмитрий Вибе.



