Пилот Исмаилов: вести самолет в тумане очень тяжело

По его словам, Boeing-747 — один из самых безопасных самолетов в мире, а аэропорт "Манас" отвечает всем современным требованиям, передает Sputnik Кыргыстан.

"Что стало причиной крушения, судить трудно. Об этом можно говорить только после расшифровки "черных ящиков", — сказал пилот. Он подчеркнул, что, возможно, имел место человеческий фактор или плохая видимость из-за тумана. "Как пилот могу сказать, что в условиях плохой видимости очень трудно вести самолет. Хотя Boeing-747 — один самых больших лайнеров в мире, он может сесть и при видимости в 200-300 метров", — заявил Исмаилов. В понедельник в селе Дача-Суу возле аэропорта "Манас" потерпел крушение грузовой Boeing-747, выполнявший рейс Гонконг — Стамбул с дозаправкой в Бишкеке. По последним данным, погибли 34 человека — члены экипажа и местные жители.



