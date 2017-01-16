13:08 16 Января 2017
Абхазия
русаԥс
Сухум+ 9°C
Прямой эфир
Поиск
Радио студия Sputnik Абхазия
© Sputnik / Томас Тхайцук

Пилот Исмаилов: вести самолет в тумане очень тяжело

Радио
Получить короткую ссылку
Темы:
Крушение Boeing 747-400 в Бишкеке (5)
18 0 0

Сотрудник одной из кыргызстанских авиакомпаний Турар Исмаилов заявил корреспонденту Sputnik, что пилотировать авиалайнер в условиях плохой видимости крайне трудно.

По его словам, Boeing-747 — один из самых безопасных самолетов в мире, а аэропорт "Манас" отвечает всем современным требованиям, передает Sputnik Кыргыстан.

"Что стало причиной крушения, судить трудно. Об этом можно говорить только после расшифровки "черных ящиков", — сказал пилот. Он подчеркнул, что, возможно, имел место человеческий фактор или плохая видимость из-за тумана. "Как пилот могу сказать, что в условиях плохой видимости очень трудно вести самолет. Хотя Boeing-747 — один самых больших лайнеров в мире, он может сесть и при видимости в 200-300 метров", — заявил Исмаилов. В понедельник в селе Дача-Суу возле аэропорта "Манас" потерпел крушение грузовой Boeing-747, выполнявший рейс Гонконг — Стамбул с дозаправкой в Бишкеке. По последним данным, погибли 34 человека — члены экипажа и местные жители. 


Темы:
Крушение Boeing 747-400 в Бишкеке (5)

Главные темы

Новости

Все новости
Все новости

Мультимедиа

Ажьырныхуа в селе Эшера.
Ночь в кузне: древний абхазский обряд Ажьырныхуа
Открытие уличного рынка в Алеппо
Открытие уличного рынка в Алеппо
Озеро Рица: факты, посещаемость и доходы
Рица в цифрах и фактах

Соцсети

Sputnikabkhazia