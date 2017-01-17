Тарба о Гайдаровском форуме: впитываем все, что может принести пользу

"Я давно хотел познакомиться с деканом экономического факультета МГУ, одним из ведущих экономистов Александром Аузаном, и мне это удалось на форуме. Удалось с ним пообщаться. Пригласили его с единомышленниками в Абхазию, посмотреть, как у нас строится развитие экономики, какие проблемы существуют, чтобы потом можно было какую-то научную работу на нашем примере описать", — рассказал Батал Тарба.

С 12 по 14 января в Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ состоялся VIII Гайдаровский форум "Россия и мир: выбор приоритетов".

Его участниками стали ведущие российские и зарубежные эксперты, политики, экономисты, ученые и представители бизнес-сообщества. На площадках форума обсуждались такие темы, как текущая социально-экономическая ситуация, возможности устойчивого развития, препятствия и стимулы для экономического роста, приоритетные проекты правительства, привлечение инвестиций, евразийская интеграция и отношения с зарубежными партнерами, а также вопросы здравоохранения, образования, подготовки кадров и многое другое.