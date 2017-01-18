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Марина Аршба
© Sputnik / Томас Тхайцук

Аршба: совместно с учителями ищем пути улучшения качества образования

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Заместитель начальника Управления образования столицы рассказала Sputnik Абхазия о методических заседаниях учителей средних школ, прошедших в период зимних каникул.

В рамках работы семинаров учителя заслушали доклады на различные методические темы и обсудили прохождение программного материала. Методические заседания проводятся  два раза в год, во время школьных каникул.

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