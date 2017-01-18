Аршба: совместно с учителями ищем пути улучшения качества образования

Точная дата еще не определена, но операция спасателю МЧС Абхазии, участнику проекта "Горная Абхазия" Фату Смыр, планируют провести в начале февраля.

В начале января делегация Абхазии побывала с официальным визитом в Никарагуа. В составе делегации, возглавляемой министром иностранных дел Дауром Кове, была и сотрудница МИД Абхазии Мадина Зухба. Она поделилась со Sputnik своими впечатлениями о стране, народе, рассказала о национальном герое и популярных никарагуанских брендах.