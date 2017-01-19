Тамаз Гогия: выборы в Парламент Абхазии пройдут при особом ажиотаже

Все о предстоящих выборах в Народное Собрание Абхазии в интервью журналиста Sputnik Абхазия Беллы Кварчия с председателем ЦИК республики Тамазом Гогия.
Выборы в Народное Собрание – Парламент Абхазии состоятся 12 марта 2017 года.
Все о предстоящих выборах в Народное Собрание Абхазии в интервью журналиста Sputnik Абхазия Беллы Кварчия с председателем ЦИК республики Тамазом Гогия.
Выборы в Народное Собрание – Парламент Абхазии состоятся 12 марта 2017 года.
Глава администрации города Новый Афон Феликс Даутия рассказал о работах, которые были проведены в 2016 году.
Глава администрации города Новый Афон Феликс Даутия рассказал о состоянии канализационной системы города.
Директор Республиканского противотуберкулезного диспансера Джумбер Гопия рассказал Sputnik о проблемах, связанных с открытием лечебного учреждения.