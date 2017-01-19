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Тамаз Гогия
© Фото: abaza.tv

Тамаз Гогия: выборы в Парламент Абхазии пройдут при особом ажиотаже

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Центризбирком республики укладывается в график календарного плана основных мероприятий по подготовке и проведению выборов в Парламент страны, сообщил Sputnik Абхазия председатель ЦИК Тамаз Гогия.

Все о предстоящих выборах в Народное Собрание Абхазии  в интервью журналиста Sputnik Абхазия Беллы Кварчия с председателем ЦИК республики Тамазом Гогия. 

Выборы в Народное Собрание – Парламент Абхазии состоятся 12 марта 2017 года. 


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