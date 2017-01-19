Тамаз Гогия: выборы в Парламент Абхазии пройдут при особом ажиотаже

Все о предстоящих выборах в Народное Собрание Абхазии в интервью журналиста Sputnik Абхазия Беллы Кварчия с председателем ЦИК республики Тамазом Гогия.

Выборы в Народное Собрание – Парламент Абхазии состоятся 12 марта 2017 года.



