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Директор Национального института развития современной идеологии Игорь Шатров
https://antimaidan.ru/article/4490

Политолог: самые богатые люди планеты не производят реальный товар

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Состояние восьми самых богатых людей мира сравнялось с общим достатком беднейшей половины населения планеты, подсчитала благотворительная организация Oxfam. Политолог Игорь Шатров назвал это результатом той экономики, которую предложил Запад.

По оценкам Oxfam, в ближайшую четверть века в мире может появиться первый триллионер. 

Такое распределение богатства исполнительный директор Оксфам Уинни Бьянима назвал возмутительным при том, что каждый десятый в мире вынужден выживать на менее чем два доллара в день. 

Как сказал политолог Игорь Шатров в интервью радио Sputnik, все это результат развития той экономики, которую предложил и успешно развивает Запад. Эта экономика не основана на реальном производстве конкретного продукта, в котором участвует большое количество людей, зарабатывающих на этом. Это экономика процентов, биржи, перепродажи и ростовщичества. 

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