Политолог: самые богатые люди планеты не производят реальный товар

По оценкам Oxfam, в ближайшую четверть века в мире может появиться первый триллионер.

Такое распределение богатства исполнительный директор Оксфам Уинни Бьянима назвал возмутительным при том, что каждый десятый в мире вынужден выживать на менее чем два доллара в день.

Как сказал политолог Игорь Шатров в интервью радио Sputnik, все это результат развития той экономики, которую предложил и успешно развивает Запад. Эта экономика не основана на реальном производстве конкретного продукта, в котором участвует большое количество людей, зарабатывающих на этом. Это экономика процентов, биржи, перепродажи и ростовщичества.