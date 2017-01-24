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Онколог Сергей Штепа

Онколог: на возникновение онкопатологий влияет много факторов

© Sputnik. MIROSLAV ROTARI
Радио
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Известный молдавский онколог Сергей Штепа в интервью радиостудии Sputnik Молдова прокомментировал результаты опытов французских ученых, которые выявили, что генно-модифицированная кукуруза провоцирует развитие раковых опухолей у грызунов.

Ранее стало известно об исследовании французского профессора Жиль-Эрика Сералини в Университете Кан. Он и его команда в течение двух лет ежедневно кормила 200 подопытных крыс генетически модифицированной кукурузой, выращенной крупнейшим мировым производителем трансгенных семян из США. Впоследствии у животных были обнаружены раковые опухоли в размере с теннисный шарик, — сообщают исследователи.

Команда Сералини подверглась PR-атаке, а один из журналов даже назвал его исследование "научным мошенничеством". Однако, несколько месяцев назад Сералини выиграл судебный иск о защите своей репутации, а его исследование было переопубликовано.

Реагирует ли человеческий организм на ГМО аналогичным образом, и есть ли взаимосвязь между генно-модифицированной пищей и заболеваемостью раком — корреспондент радиостудии Sputnik Молдова Наталья Иовва выясняла в беседе с известным молдавским онкологом Сергеем Штепа.

По словам собеседника, однозначного ответа на вопрос влияет ли пища с содержанием ГМО на онкопатологии пока нет. Однако врач не исключил, что все же есть взаимосвязь между качеством еды и ростом раковых заболеваний. Сергей Штепа обратил внимание на применение в животноводстве и птицеводстве специальных добавок, которые ускоряют рост крупного рогатого скота и птицы.

"Этот быстрый рост свинины, быстрый рост говядины, включение гормона роста и различных веществ не исключает того, что растет заболеваемость раком. Но сказать, что это именно ГМО, что именно в этом причина — нельзя. Я считаю, что все же много факторов влияют на возникновение онкопаталогий", — сказал Сергей Штепа.

По мнению собеседника, исследование французских ученых заслуживает внимания, хотя и не доказывает, что ГМО может влиять на возникновение и развитие злокачественных опухолей у человека.

"То, что французские ученые доказали, что на грызунов влияет ГМО — это еще не означает, что эти продукты питания могут влиять и на человека. Но направление довольно-таки правильное", — заключил собеседник.  

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