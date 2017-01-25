Зульфикаров о Высоцком: когда он пел, казалось, что с тебя сдирают шкуру

"Когда он пел в трех-четырех метрах, казалось, что с тебя сдирают шкуру или горящий самолет пролетает рядом с тобой. И вообще, путь настоящего барда, настоящего поэта – это след летящего самолета. Так, как сгорал Высоцкий, я никогда не видел", — сказал Зульфикаров в интервью радио Sputnik Таджикистан.

По его словам, они часто вместе собиралась в компании писателя Артура Макарова, режиссера Андрея Тарковского.

"Высоцкий очень любил мои песни, называл меня третьим бардом России. Он мне сказал: "Окуджава начал, я продолжил, а третий бард — ты", — рассказал поэт.

Примечательно, что именно песня Зульфикарова "Последняя лошадь в России" стала прообразом песни "Кони привередливые" Высоцкого.

Владимир Высоцкий — советский поэт, актёр и автор-исполнитель песен. Лауреат Государственной премии СССР (посмертно). Владимир Высоцкий вошёл в историю как автор-исполнитель своих песен под русскую семиструнную гитару. По итогам опроса ВЦИОМ, проведённого в 2010 году, Высоцкий занял второе место в списке кумиров XX века после Юрия Гагарина.



