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Тимур Зульфикаров
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Зульфикаров о Высоцком: когда он пел, казалось, что с тебя сдирают шкуру

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В день рождения советского поэта, музыканта и актера Владимира Высоцкого его приятель, поэт Тимур Зульфикаров поделился со Sputnik Таджикистан своими воспоминаниями.

"Когда он пел в трех-четырех метрах, казалось, что с тебя сдирают шкуру или горящий самолет пролетает рядом с тобой. И вообще, путь настоящего барда, настоящего поэта – это след летящего самолета. Так, как сгорал Высоцкий, я никогда не видел", — сказал Зульфикаров в интервью  радио Sputnik Таджикистан

По его словам, они часто вместе собиралась в компании писателя Артура Макарова, режиссера Андрея Тарковского.

"Высоцкий очень любил мои песни, называл меня третьим бардом России. Он мне сказал: "Окуджава начал, я продолжил, а третий бард — ты", — рассказал поэт. 

Примечательно, что именно песня Зульфикарова "Последняя лошадь в России" стала прообразом песни "Кони привередливые" Высоцкого. 

Владимир Высоцкий — советский поэт, актёр и автор-исполнитель песен. Лауреат Государственной премии СССР (посмертно). Владимир Высоцкий вошёл в историю как автор-исполнитель своих песен под русскую семиструнную гитару. По итогам опроса ВЦИОМ, проведённого в 2010 году, Высоцкий занял второе место в списке кумиров XX века после Юрия Гагарина.


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