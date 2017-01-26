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Геннадий Онищенко
© Sputnik. Алексей Никольский

Геннадий Онищенко: я бы не советовал туристам заниматься экзотикой

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Темы:
Вирус Зика (13)
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Вирус Зика никуда не делся и пока победить его не получается, поскольку нет действенной вакцины, рассказал бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко Sputnik Таджикистан. После летних Олимпийских игр в Бразилии с первых полос мировых СМИ пропали новости об опасности распространения вируса Зика.

Sputnik Таджикистан поинтересовался у бывшего главного санитарного врача России Геннадия Онищенко, опасна ли еще Зика. По его словам, как любое заболевание, вирус Зика имеет свою периодичность. 

"У этого заболевания есть сезонность. Никуда Зика не делась, она там же и она распространяется", — заявил Онищенко, добавив, что на данный момент не существует вакцины от этого вируса. 

Онищенко подчеркнул, что в вопросе сдерживания Зики, безусловно, сыграли свою роль те меры, которые принимались перед Олимпиадой, но и не исключил, что интерес к данному вирусу подогревался прессой. 

Говоря о туристических поездках в экзотические страны типа Бразилии, депутат Госдумы отметил, что туристам все же не стоит активно посещать регионы Латинской Америки или Юго-Восточной Азии. 

"Я бы не советовал нашим гражданам вообще массово ездить экзотикой заниматься. Поймите, мы с вами выросли в определенной климато-географической среде. Что вам в Бразилии нужно? Во-первых, это огромная разница в биологических ритмах. Такие эксперименты над организмом не нужны. Наш организм просто не приспособлен к тому микромиру", — заявил Онищенко, пояснив, что исключение составляют зарубежные научные конференции или бизнес-поездки. 

Лихорадка Зика — острая инфекционная болезнь обезьян, которая иногда передается человеку через комаров и характеризуется лихорадкой с доброкачественным течением. Вирус был определен в 1947 году. Наиболее опасен для беременных женщин, поскольку предполагается, что он вызывает у плода микроцефалию с потенциальными тяжелыми поражениями мозга. Ранее Всемирная организация здравоохранения заявила, что вирус Зика больше не является чрезвычайной ситуацией международного значения в области здравоохранения.


Темы:
Вирус Зика (13)

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