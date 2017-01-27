Ахба: Минтуризма ввело три категории экскурсоводов

Те, у кого есть пять лет подтвержденного стажа, получат вторую категорию и будут продлевать лицензию раз в три года. Экскурсоводы с семилетним стажем получат первую категорию, и им придется проходить через аттестационную комиссию и курсы повышения квалификации раз в пять лет, рассказал Sputnik Абхазия заместитель министра по курортам и туризму Абхазии Астамыр Ахба.

"Стаж для экскурсовода будет засчитываться, если за год человек проработал пятьдесят дней, о чем должно быть подтверждение в журнале движения экскурсионных путевок, который обязана вести каждая турфирма в Абхазии", — сказал Ахба.

По словам замминистра, экскурсоводы с небольшим официальным стажем работы не получат категорий и будут каждый год получать лицензию заново.