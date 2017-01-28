Передается ли алкоголизм по наследству

Алкоголизм в некоторых случаях может передаваться по наследству. К такому выводу пришла группа американских ученых из университета Далласа, утверждающих, что у человека есть отдельный ген, обрекающий его обладателя на неизбежное "этаноловое рабство".

Эксперименты на мышах помогли группе ученых выяснить, что этот ген является главным регулятором алкогольного "аппетита" человека, который определяет то, как много может выпить его обладатель и как часто ему хочется это сделать.

Практикующий врач-нарколог в интервью журналисту Sputnik Молдова Андрею Петрику ответила на вопросы: является лиалкоголизм генетическим, либо все же приобретенным заболеванием, может ли систематическое употребление всего одной бутылки пива или вина в день сделать человека алкоголиком?



