Режиссер "Викинга": фильм не представляет угрозу любой стране

Режиссер "Викинга" Андрей Кравчука прокомментировал радио Sputnik заявление депутата парламента Литвы.

"Мне странно слышать такие отзывы, — сказал режиссер. — Потому что фильм "Викинг" ни в коем случае не являлся и не является никаким политическим заказом и не проводит ни государственную, ни какую-то другую политику, чтобы представлять хоть какую-то угрозу любой стране. Мы говорим про X век, про Киевскую Русь, про князя Владимира, который приходит к православию. Как это может наносить какой-то ущерб литовскому государству – не понимаю", — сказал режиссер.

Одной из претензий парламентария служит "оправдание аннексии Крыма и закрепление исторической и законной принадлежности Крыма России".

"Да, князь Владимир в фильме осадил город Корсунь. Но об этом говорится и в летописи. А потом князь Владимир этот город вернул Византии. Поэтому — очень странно слышать все эти претензии", —сказал режиссер.

Андрей Кравчук обладает информацией о том, что в Литве прокат "Викинга" идет, причем достаточно успешно. Фильм посетило большое количество зрителей.