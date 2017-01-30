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Руководитель Государственного инвестиционного агентства при Министерстве экономики Республики Абхазия Алмас Тания
© Sputnik / Илона Хварцкия

Тания: цель визита в Иорданию привлечение инвестиций в Абхазию

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О привлекательности Абхазии для инвесторов Иордании рассказал Sputnik Абхазия директор Инвестагентства республики Алмас Тания.

По инициативе Международного фонда "Апсны" с 12 по 16 января состоялась поездка абхазской делегации в Иорданию. В делегацию, которую возглавил президент фонда "Апсны" Сонер Гогуа, вошли директор Инвестагентства республики Алмас Тания, представитель Общественной палаты Низам Хапат, предприниматели Виталий Смыр и Дмитрий Аргун.

Основной целью поездки делегации Абхазии в Иорданию было привлечение инвестиций, рассказал Алмас Тания.

"Самым привлекательным моментом для инвесторов является возможность выйти на российский рынок через Абхазию, используя соглашение о беспошлинной торговле между Абхазией и Россией", — сказал Тания.

В ходе поездки абхазская делегация встретилась с парламентариями Иордании, бизнесменами, а также с братом короля Иордании принцем Али. Во время этих встреч обсуждались возможности совместной работы в области укрепления связей с абхазской диаспорой Иордании, а также налаживания взаимовыгодной работы в области  торговли.

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