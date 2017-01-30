По инициативе Международного фонда "Апсны" с 12 по 16 января состоялась поездка абхазской делегации в Иорданию. В делегацию, которую возглавил президент фонда "Апсны" Сонер Гогуа, вошли директор Инвестагентства республики Алмас Тания, представитель Общественной палаты Низам Хапат, предприниматели Виталий Смыр и Дмитрий Аргун.

Основной целью поездки делегации Абхазии в Иорданию было привлечение инвестиций, рассказал Алмас Тания.

"Самым привлекательным моментом для инвесторов является возможность выйти на российский рынок через Абхазию, используя соглашение о беспошлинной торговле между Абхазией и Россией", — сказал Тания.

В ходе поездки абхазская делегация встретилась с парламентариями Иордании, бизнесменами, а также с братом короля Иордании принцем Али. Во время этих встреч обсуждались возможности совместной работы в области укрепления связей с абхазской диаспорой Иордании, а также налаживания взаимовыгодной работы в области торговли.