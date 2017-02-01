17:10 01 Февраля 2017
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Дмитрий Ахуба на ПК с городскими службами Сухума
© Sputnik / Томас Тхайцук

Ахуба: убрать снег и лед в Сухуме могут помочь горожане и бизнесмены

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Во время снегопада не случилось ни одного крупного ДТП в Сухуме. Коммунальные дорожные службы работали совместно с ГАИ, круглые сутки проводили мероприятия по очистке дорог, рассказал на пресс-конференции в Sputnik Абхазия руководитель столичного Коммунального управления Дмитрий Ахуба.

Большим подспорьем во время таких природных катаклизмов городским службам могла бы оказаться помощь горожан.

"Было бы неплохо, если бы наши граждане помогали нам расчищать снег перед своими домами, стряхивать снег с деревьев. Это касается и руководителей торговых объектов. В таких ситуациях охватить сразу весь объем работы коммунальщикам невозможно", — отметил Ахуба. 

Заместитель главы столичной администрации Леон Кварчия в свою очередь напомнил о существовании Распоряжения "О мероприятиях по санитарной очистке и благоустройству города Сухум". В документе прописано, что владельцы и руководители объектов розничной торговли, общественного питания, предприятий, организаций и учреждений должны отвечать за санитарное состояние прилегающих к объектам территорий. 


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