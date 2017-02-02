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Владимир Козин
© Фото: risstv.ru

Козин: учения НАТО в Черном море необходимость бряцания оружием

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В Черном море стартуют военно-морские учения НАТО. Своим мнением о том, с чем связано такое внимание к этому региону, с радио Sputnik поделился главный советник директора Российского института стратегических исследований, профессор академии военных наук Владимир Козин.

"Эти учения, в первую очередь, адресованы России, во вторую очередь – всем союзникам по НАТО, чтобы они соблюдали военно-морскую солидарность. Адресованы учения Украине, мол, мы вас не бросим, мы вас прикроем с моря. Цель явно провокационная. Что они там потеряли? Потеряли, прежде всего, необходимость бряцания оружием", — сказал в интервью журналисту радио Sputnik Алексею Тимофееву профессор Владимир Козин.

В учениях НАТО примут участие семь стран Альянса и Украина. Корабельную группу возглавляет новейший ракетный эсминец "Даймонд". Всего в учениях под названием "Морской щит" примет участие порядка 10 самолетов и два десятка кораблей, в том числе американский и испанский эсминцы, оснащенные системой противоракетной обороны "Иджис". 

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