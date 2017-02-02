Абхазский союз туризма: курсы защитят права экскурсоводов

"Есть некие противоречия, которые возникают по мере выхода приказов и постановлений. Насколько я знаю, экскурсоводы отреагировали отрицательно на введение аттестации. Но мы будем настаивать на прохождении курсов и на том, чтобы повышали квалификацию", — сказала Анна Калягина.

Министерство по курортам и туризму Абхазии обязало всех, кто работает экскурсоводом или инструктором горно-пешеходного туризма в республике, пройти специализированные курсы. Занятия до 1 апреля будут проходить в Сухуме и Гагре.