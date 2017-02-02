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Анна Калягина
© Sputnik / Томас Тхайцук

Абхазский союз туризма: курсы защитят права экскурсоводов

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Введение обязательной аттестации для экскурсоводов очень своевременно, очень грамотно все сделано до начала летнего курортного сезона, сказала на пресс-конференции в Sputnik Абхазия президент "Абхазского союза туризма" Анна Калягина.

"Есть некие противоречия, которые возникают по мере выхода приказов и постановлений. Насколько я знаю, экскурсоводы отреагировали отрицательно на введение аттестации. Но мы будем настаивать на прохождении курсов и на том, чтобы повышали квалификацию", — сказала Анна Калягина. 

Министерство по курортам и туризму Абхазии обязало всех, кто работает экскурсоводом или инструктором горно-пешеходного туризма в республике, пройти специализированные курсы. Занятия до 1 апреля будут проходить в Сухуме и Гагре.

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