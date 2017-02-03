Барателиа о краже зарплаты гулрыпшских учителей: вернули не все деньги

"Нам вернули 1 миллион рублей, осталось вернуть 400 тысяч, которые составляют тринадцатую зарплату учителей четырех школ. Эта сумма изъята, потому что является вещественным доказательством в деле", — сообщил Барателиа.

Поиском оставшейся суммы занимается МВД Абхазии, добавил глава района.

В ночь с 22 на 23 декабря 2016 года была совершена кража денег в сумме 2 980 000 из сейфа в кабинете бухгалтера отдела образования Гулрыпшского района.

МВД Абазии возбудило уголовное дело 23 декабря 2016 года.

Даур Тания признался в совершении преступления и добровольно вернул деньги в сумме 1 131 000 рублей 25 декабря 2016 года.