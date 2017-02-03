Эксперт: Грузия и ЕС безвизовым режимом пытаются привлечь Абхазию

"Грузия рассчитывает через "окно в Европу" привлечь на свою сторону Абхазию и Южную Осетию", — сказал радио Sputnik Артур Атаев.

Европарламент в четверг проголосовал на пленарной сессии в Брюсселе за отмену визового режима Евросоюза для Грузии.

В начале декабря 2016 года представители ЕП и Совета ЕС достигли предварительной договоренности, что соглашение об отмене визовых ограничений для краткосрочных поездок в ЕС граждан Грузии вступит в силу параллельно с введением в действие нового механизма, который позволит Евросоюзу приостанавливать действие безвизового режима при его нарушениях.



