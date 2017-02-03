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Атаев Артур
© Фото: РИСИ

Эксперт: Грузия и ЕС безвизовым режимом пытаются привлечь Абхазию

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Отмену виз для граждан Грузии в страны ЕС прокомментировал начальник сектора Кавказа Российского института стратегических исследований Артур Атаев.

"Грузия рассчитывает через "окно в Европу" привлечь на свою сторону Абхазию и Южную Осетию", — сказал радио Sputnik Артур Атаев. 

Европарламент в четверг проголосовал на пленарной сессии в Брюсселе за отмену визового режима Евросоюза для Грузии.

В начале декабря 2016 года представители ЕП и Совета ЕС достигли предварительной договоренности, что соглашение об отмене визовых ограничений для краткосрочных поездок в ЕС граждан Грузии вступит в силу параллельно с введением в действие нового механизма, который позволит Евросоюзу приостанавливать действие безвизового режима при его нарушениях.


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