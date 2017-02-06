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Политолог Леонид Поляков
© Sputnik.

Будущее отношений России и США внушает оптимизм

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По оценке известного российского политолога Леонида Полякова, первая ступень по лестнице вверх в российско - американских отношениях пройдена, общая цель определена.

В эфире радио Sputnik политолог проанализировал первый телефонный разговор Владимира Путина и Дональда Трампа, состоявшийся на прошлой неделе, и дал оптимистический прогноз российско-американским отношениям. Он подчеркнул, что у России и США есть, по меньшей мере, одна общая цель — борьба с международной террористической группировкой в Сирии. По этой теме, во всяком случае стоит ждать серьезных контактов. Самых острых и проблемных тем, по мнению политолога, в первый разговор президенты постарались не касаться. Однако можно с оптимизмом смотреть в будущее, — считает Поляков.


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