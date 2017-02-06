Будущее отношений России и США внушает оптимизм

В эфире радио Sputnik политолог проанализировал первый телефонный разговор Владимира Путина и Дональда Трампа, состоявшийся на прошлой неделе, и дал оптимистический прогноз российско-американским отношениям. Он подчеркнул, что у России и США есть, по меньшей мере, одна общая цель — борьба с международной террористической группировкой в Сирии. По этой теме, во всяком случае стоит ждать серьезных контактов. Самых острых и проблемных тем, по мнению политолога, в первый разговор президенты постарались не касаться. Однако можно с оптимизмом смотреть в будущее, — считает Поляков.



