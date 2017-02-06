21:34 06 Февраля 2017
Абхазия
русаԥс
Сухум+ 7°C
Прямой эфир
Поиск
Вячеслав Библая.
© Sputnik. Бадри Есиава

Вячеслав Библая: отсрочка выплат НДС поможет бизнесу Абхазии

Радио
Получить короткую ссылку
Темы:
Поправки к закону об НДС (30)
17220

Съезд Ассоциации предпринимателей Абхазии состоялся в Сухуме 6 февраля.

Прошел год со дня вступления в силу поправок к закону об НДС, теперь можно судить о его действии, считает предприниматель Вячеслав Библая.

"Предприниматель вынужден оплатить НДС на этапе ввоза товара на границе. Это тяжелая ноша для бизнеса", — сказал Библая.

Необходимо ввести двухмесячную отсрочку платежа НДС, считает предприниматель. 

Поправка к закону Республики Абхазия "О налоге на добавленную стоимость" была принята Парламентом 25 ноября 2015 года и подписана президентом Раулем Хаджимба 30 ноября. Закон вступил в силу 1 января 2016 года.

Темы:
Поправки к закону об НДС (30)

По теме

Новая "версия" НДС в Абхазии: правительство "за", бизнесмены "против"
Хаджимба: бизнес готов платить НДС, но это должно доходить до бюджета
Президент примет предпринимателей, выступающих против поправки к НДС
Митингующие попросили президента приостановить действие Закона об НДС

Главные темы

Новости

Все новости
Все новости

Мультимедиа

Брейк данс
Брейкеры Абхазии и России: "Bang battle pro" в Сухуме
Баттлы, свисты и ура: как проходил Чемпионат брейкеров в Сухуме
Баттлы, свисты и ура: как проходил чемпионат брейкеров в Сухуме
Обзор цен на рынке Сухума
Обзор цен на рынке Сухума

Соцсети

Sputnikabkhazia