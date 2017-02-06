Вячеслав Библая: отсрочка выплат НДС поможет бизнесу Абхазии

Прошел год со дня вступления в силу поправок к закону об НДС, теперь можно судить о его действии, считает предприниматель Вячеслав Библая.

"Предприниматель вынужден оплатить НДС на этапе ввоза товара на границе. Это тяжелая ноша для бизнеса", — сказал Библая.

Необходимо ввести двухмесячную отсрочку платежа НДС, считает предприниматель.

Поправка к закону Республики Абхазия "О налоге на добавленную стоимость" была принята Парламентом 25 ноября 2015 года и подписана президентом Раулем Хаджимба 30 ноября. Закон вступил в силу 1 января 2016 года.