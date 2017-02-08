Политтехнолог: элите Абхазии нужно повышать политологический уровень

Политтехнолог Владимир Лепехин слабость партийной системы в Абхазии связывает с непониманием элит. Формирование политической системы – это задача элит, которые участвуют в политическом процессе, связанном с властью, отметил он.

"Эта проблема общая, существующая не только в Абхазии. Мало кто изучает политологию, опыт других стран. Нужно повышать политологический уровень, уровень гражданского самосознания. Нужно играть не в клановые кулуарные игры, уходить от этого, а играть в публичные, открытые, консолидирующие, коллективные игры, которые должны быть легитимными", — сказал Лепехин.

7 февраля директор Института ЕАЭС Владимир Лепехин дал интервью нашему изданию о ходе избирательной кампании в Абхазии. Директор Института ЕАЭС — политтехнолог с 25-летним стажем, участвовавший, в частности, в избирательных кампаниях 4-х президентов: Ельцина, Путина, Лукашенко и Януковича.

В данный момент он освещает на страницах Sputnik одновременно идущие избирательные кампании в трех странах Кавказа: Абхазии, Южной Осетии и Армении.