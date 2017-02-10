Политтехнолог: возможны два варианта итогов парламентских выборов в Абхазии

По мнению Владимира Лепехина, возможны два варианта исхода парламентских выборов. В первом случае выборы не состоятся из-за низкой явки избирателей, что станет своего рода уроком.

"Тогда будет объявлена новая дата выборов. Нынешний Парламент извлечет уроки и внесет поправки в действующее выборное законодательство, которые отменят инициативные группы и предусмотрят выдвижение кандидатов только от политических партий. При втором варианте выборы состоятся, приведут к непонятному результату, к тому, что парламентское большинство окажется оппозиционно настроенным. В этом случае президент должен будет проявить некую волю, начать работать с Парламентом, убеждать в неких решениях. Сейчас можно фиксировать возможный негатив по итогам этих выборов, которые в итоге приведут к смене власти. Такое может произойти", — сказал собеседник.

В ЦИК Абхазии завершилась регистрация политических партий и инициативных групп, а также выдвижение кандидатов в депутаты Народного Собрания республики. С 10 февраля начинается регистрация кандидатов в депутаты.

7 февраля директор Института ЕАЭС Владимир Лепехин дал интервью нашему изданию о ходе избирательной кампании в Абхазии. Директор Института ЕАЭС — политтехнолог с 25-летним стажем, участвовавший, в частности, в избирательных кампаниях четырех президентов: Ельцина, Путина, Лукашенко и Януковича.

В данный момент он освещает на страницах Sputnik одновременно идущие избирательные кампании в трех странах Кавказа: Абхазии, Южной Осетии и Армении.