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Философ-антрополог, член Зиновьевского клуба МИА Россия сегодня Владимир Лепехин
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Политтехнолог: возможны два варианта итогов парламентских выборов в Абхазии

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По мнению директора Института ЕАЭС Владимира Лепехина, избирательная кампания в Абхазии далека от совершенной. В сложившихся условиях возможны два варианта итогов выборов в Парламент республики.

По мнению Владимира Лепехина, возможны два варианта исхода парламентских выборов. В первом случае выборы не состоятся из-за низкой явки избирателей, что станет своего рода уроком. 

"Тогда будет объявлена новая дата выборов. Нынешний Парламент извлечет уроки и внесет поправки в действующее выборное законодательство, которые отменят инициативные группы и предусмотрят выдвижение кандидатов только от политических партий. При втором варианте выборы состоятся, приведут к непонятному результату, к тому, что парламентское большинство окажется оппозиционно настроенным.  В этом случае президент должен будет проявить некую волю, начать работать с Парламентом, убеждать в неких решениях. Сейчас можно фиксировать возможный негатив по итогам этих выборов, которые в итоге приведут к смене власти. Такое может произойти", — сказал собеседник. 

В ЦИК Абхазии завершилась регистрация политических партий и инициативных групп, а также выдвижение кандидатов в депутаты Народного Собрания республики. С 10 февраля начинается регистрация кандидатов в депутаты. 

7 февраля директор Института ЕАЭС Владимир Лепехин дал интервью нашему изданию о ходе избирательной кампании в Абхазии. Директор Института ЕАЭС — политтехнолог с 25-летним стажем, участвовавший, в частности, в избирательных кампаниях четырех президентов: Ельцина, Путина, Лукашенко и Януковича.

В данный момент он освещает на страницах Sputnik одновременно идущие избирательные кампании в трех странах Кавказа: Абхазии, Южной Осетии и Армении.

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