Эксперт: авиабилеты могут стать бесплатными в скором будущем

Такую перспективу считает вполне реальной и эксперт в сфере туризма Алексей Иванцов. По его словам, уже сейчас многие авиакомпании лоу-кост зарабатывают на мелочах, обеспечивая дешевизну билетов.

"По поводу бесплатных перелетов. Я думаю, что к этому все идет, и будут те же перелеты в Америку по 10 евро. Потому что, если брать структуру прибыли компании, то лоу-косты 35% прибыли получают из других источников, из небольших мелочей: багаж, вода, кофе на борту самолета, место для рук, место для ног", — отметил он в интервью Sputnik Молдова.