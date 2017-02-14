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Алексей Иванцов
Sputnik Таджикистан

Эксперт: авиабилеты могут стать бесплатными в скором будущем

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Эксперт в сфере туризма, профессиональный путешественник Алексей Иванцов прокомментировал заявление одного из крупнейших лоукостеров Европы — компании Ryanair об отмене оплаты авиабилетов в ближайшие годы.

Такую перспективу считает вполне реальной и эксперт в сфере туризма Алексей Иванцов. По его словам, уже сейчас многие авиакомпании лоу-кост зарабатывают на мелочах, обеспечивая дешевизну билетов.

"По поводу бесплатных перелетов. Я думаю, что к этому все идет, и будут те же перелеты в Америку по 10 евро. Потому что, если брать структуру прибыли компании, то лоу-косты 35% прибыли получают из других источников, из небольших мелочей: багаж, вода, кофе на борту самолета, место для рук, место для ног", — отметил он в интервью Sputnik Молдова.



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