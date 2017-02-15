19:05 15 Февраля 2017
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Нателла Акаба
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Акаба: партии могут обеспечить квоты для женщин в Парламенте

Радио
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Секретарь Общественной палаты Абхазии, председатель АЖА Нателла Акаба назвала тему квотирования мест для женщин в Народном Собрании актуальной и подчеркнула, что зачастую обсуждение этого вопроса замалчивается в обществе.

По мнению Акаба, многие ошибаются, думая, что женщинам легко выставлять свои кандидатуры на выборах в Парламент, а закон о гендерном равенстве работает плохо. 

"Что касается квотирования, этот вопрос довольно спорный, и лично я не сторонник того, чтобы просто ввести квоты в Парламент", — сказала Нателла Акаба.

Свою позицию по этому вопросу секретарь Общественной палаты аргументировала тем, что существует необходимость продвижения не просто женщин, а только тех, кто сумеет отстаивать их собственные права, права семьи и детей. Кандидат должен серьезно заниматься проблемами в области демографии, образования и медицины, считает Акаба.  

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