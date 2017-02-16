Чего можно ожидать от Мюнхенской конференции по безопасности?

Более 500 высокопоставленных политиков и экспертов со всего мира примут участие в Мюнхенской конференции по безопасности, которая пройдет с 17 по 19 февраля в отеле Bayerischer Hof.

Политолог Ильгар Велизаде считает, что во время этой конференции может состояться и встреча президентов США и России: “Между администрациями российского и американского президентов было достигнуто согласие о проведении встречи между Трампом и Путиным в обозримой перспективе. Не исключается, что встреча может произойти во время Мюнхенской конференции. Эта площадка совершенно устраивает обе стороны и дает возможность обсудить конкретные вопросы, связанные с обеспечением безопасности”.

“Мы можем ожидать, что во время конференции могут выработаться какие-то предложения, которые могли бы непосредственно повлиять на очаговые зоны конфликтов и обеспечить определенную позитивную динамику. От того, будут ли эти встречи и решения продуктивными, зависит развитие ситуации во всех болевых точках планеты”, — отметил Велизаде в интервью радио Sputnik.

Мюнхенская конференция была основана в 1963 году как “заседание представителей оборонных ведомств” стран-членов НАТО. В настоящее время это международный дискуссионный форум, собирающий политиков, дипломатов, военных, бизнесменов, научных и общественных деятелей из более 40 стран мира (участников НАТО и Евросоюза, а также государств, играющих важную роль на мировой арене — России, Китая, Японии, Индии и других).