Психолог: привычка откладывать дела - не лень

Мы откладываем важные дела, но ведь не ленимся ходить в магазин, на работу, на тренировки и лекции.

Прокрастинирующий человек неосознанно откладывает исполнение какого-то не ежедневного, но очень важного дела. Я, например, все время откладывала написание своего диплома. А когда до сдачи оставалось всего две недели, я перестала спать, и начала усиленно и нервно печатать. Это были жуткие, тяжелые, невыносимые две недели. Прокрастинация — это зло, с которым нужно бороться, сказала на радио Sputnik Южная Осетия Виктории Тигиевой в программе "Элементарная психология".