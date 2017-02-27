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Психолог Виктория Тигиеева
© Sputnik. Алексей Ковалев

Психолог: привычка откладывать дела - не лень

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Привычка откладывать дела на потом не имеет отношения к лени, такое явление называется прокрастинация, как с этим бороться, рассказывает психолог Виктория Тигиеева.

Мы откладываем важные дела, но ведь не ленимся ходить в магазин, на работу, на тренировки и лекции. 

Прокрастинирующий человек неосознанно откладывает исполнение какого-то не ежедневного, но очень важного дела. Я, например, все время откладывала написание своего диплома. А когда до сдачи оставалось всего две недели, я перестала спать, и начала усиленно и нервно печатать. Это были жуткие, тяжелые, невыносимые две недели. Прокрастинация — это зло, с которым нужно бороться, сказала на радио Sputnik  Южная Осетия Виктории Тигиевой в программе "Элементарная психология".

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