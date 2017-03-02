Гицба: рассказываем в Турции об инвестпривлекательности Абхазии

У представительства две основные задачи, сказал Инар Гицба.

"Учитывая проживание многочисленной абхазо-адыгской диаспоры в Турции, одной из наших основных задач является укрепление связей с представителями диаспоры, второе направление – это дипломатические задачи, которые перед нами ставит руководство. Помимо этого, мы стараемся заниматься развитием культурных связей", — добавил Гицба.

По словам Гицба, представительство также содействует привлечению инвестиций в Абхазию.

"В большей степени готовы инвестировать в Абхазию наши соотечественники, проживающие в Турции. Есть много успешных предприятий, уже активно работающих в Абхазии", — рассказал представитель.