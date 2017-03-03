Басария: в тоннеле ИнгурГЭС идет дождь

"После проекта мы сможем говорить, на какое количество времени придется останавливать ГЭС для проведения ремонтных работ уже в следующем году. Состояние тоннеля оставляет желать лучшего. Вся поверхность дна напоминает бурную реку. Воды не должно быть там. Если говорить о верхней составляющей, то можно сказать, что в тоннеле идет дождь, то есть грунтовые воды через трещины попадают в тоннель. Ситуация по тоннелю очень сложная и очень тяжелая. Огромное количество воды теряется по пути", - сказал Басария.



