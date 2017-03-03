19:04 03 Марта 2017
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Пресс-конференция РУП Черноморэнерго в Sputnik Абхазия
© Sputnik / Илона Хварцкия

Басария: в тоннеле ИнгурГЭС идет дождь

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Генеральный директор РУП "Черноморэнерго" Аслан Басария рассказал на пресс-конференции в Sputnik Абхазия о завершении изыскательских работ и мониторинга деривационного тоннеля на ИнгурГЭС.

"После проекта мы сможем говорить, на какое количество времени придется останавливать ГЭС для проведения ремонтных работ уже в следующем году. Состояние тоннеля оставляет желать лучшего. Вся поверхность дна напоминает бурную реку. Воды не должно быть там. Если говорить о верхней составляющей, то можно сказать, что в тоннеле идет дождь, то есть грунтовые воды через трещины попадают в тоннель. Ситуация по тоннелю очень сложная и очень тяжелая. Огромное количество воды теряется по пути",  - сказал Басария. 


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