Малия: потомки Лакоба готовы передать музею архивные материалы

"Здание горело, утрачено все: внутренние комнаты, перегородки, изразцовые печи, ведь это здание было старинным, со своей акустикой. Все это утрачено, так как, уходя, войска Госсовета Грузии подожгли здание", — сообщила Малия.

Экспозиция музея была потеряна, но удалось спасти документы, а именно, архив Нестора Лакоба, его переписку с соратниками, сказала директор музея.

"У нас в фондах были документы, они были в белых пакетах, поэтому они не поняли, что это личная переписка Лакоба и фотодокументы", — добавила Малия.