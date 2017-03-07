18:46 07 Марта 2017
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Людмила Малия
© Sputnik / Томас Тхайцук

Малия: потомки Лакоба готовы передать музею архивные материалы

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Почему открытие Государственного историко-мемориального музея Нестора Лакоба затягивается, какие проблемы стоят перед руководством музея, рассказала директор Людмила Малия.

"Здание горело, утрачено все: внутренние комнаты, перегородки, изразцовые печи, ведь это здание было старинным, со своей акустикой. Все это утрачено, так как, уходя, войска Госсовета Грузии подожгли здание", — сообщила Малия.

Экспозиция музея была потеряна, но удалось спасти документы, а именно, архив Нестора Лакоба, его переписку с соратниками, сказала директор музея.

"У нас в фондах были документы, они были в белых пакетах, поэтому они не поняли, что это личная переписка Лакоба и фотодокументы", — добавила Малия. 

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