Кация о здравоохранении: реформы позволят повысить качество медпомощи

"Мы сталкиваемся с определенными проблемами. Реформа нацелена на то, чтобы эти проблемы устранить.

В первую очередь реформа будет связана с централизацией системы здравоохранения. Это означает прямое подчинение всех лечебных учреждений страны Министерству здравоохранения. Сейчас у нас двухступенчатая система управления. Это позволит сэкономить не только финансовые средства, но и сконцентрировать все наши ресурсы, позволит увеличить как качество оказания медицинской помощи, так и усилить доступность медицинской помощи", — сказал Кация.