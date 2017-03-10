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Батал Кация.
© Sputnik / Томас Тхайцук

Кация о здравоохранении: реформы позволят повысить качество медпомощи

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Заместитель министра здравоохранения Абхазии Батал Кация рассказал в интервью Sputnik Абхазия, в чем заключается реформирование системы здравоохранения.

"Мы сталкиваемся с определенными проблемами. Реформа нацелена на то, чтобы эти проблемы устранить.

В первую очередь реформа будет связана с централизацией системы здравоохранения. Это означает прямое подчинение всех лечебных учреждений страны Министерству здравоохранения. Сейчас у нас двухступенчатая система управления. Это позволит сэкономить не только финансовые средства, но и сконцентрировать все наши ресурсы, позволит увеличить как качество оказания медицинской помощи, так и усилить доступность медицинской помощи", — сказал Кация. 

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