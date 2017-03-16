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Встреча с создателями фильма После тебя
© Sputnik. Владимир Трефилов

Актер Безруков: помню ощущение счастья от встречи с Барышниковым

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В российский прокат 16 марта выходит фильм "После тебя", повествующий о судьбе бывшего артиста балета - его непростом характере и жизни с физической травмой. Исполнитель главной роли - актер Сергей Безруков рассказал, что на эту роль его вдохновили жизнь и творчество выдающегося артиста балета Михаила Барышникова.

Безруков рассказал, что в студии МХАТ очень любил танец.

"Я драматический актер, но я помню, чему-то учился, я большой поклонник балета Пины Бауш, мне очень нравится бесспорный гений балета, который жив и ныне — Барышников. Его "Белые ночи" засмотрены до дыр, этот эмоциональный танец под Высоцкого. Когда я танцевал его, то внутренне думал о том, как бы это сделал Барышников, на 90% танцевал сам. Благодарен дублеру — Денису Матриваенку", — сказал актер в интервью Sputnik

Безруков также рассказал о своей встрече с Барышниковым, которую до сих пор помнит.



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