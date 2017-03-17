Кварацхелия: участие вратаря Бондоренко в ЧЕ ConIFA под вопросом

"Участие вратаря Бондоренко под вопросом, так как он планировал завершить свою карьеру, но нам хотелось бы, чтоб он остался в своем клубе и подготовился. Мы на это надеемся", — добавил президент ФФА.

Чемпионат Европы по футболу по версии ConIFA начнется 4 июня в Северном Кипре, первая игра состоится 5 июня, 10 июня – финал. Всего в чемпионате примут участие восемь команд. Две команды попали на соревнования без жеребьевки, это Падания — действующий чемпион Европы, команда Северного Кипра — принимающая страна. Остальные сборные принимали участие в жеребьевке.

Конфедерация независимых футбольных ассоциаций была образована в 2013 году. ConIFA объединяет сборные по футболу стран и автономий, официально не вошедшие в состав FIFA, и насчитывает более 25 команд.