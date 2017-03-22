Пригожин о "Евровидении": конкурс был музыкальным, а стал политическим

По его словам, запретив въезд российской певице, украинская власть покажет свое реальное лицо. Кроме того, Пригожин считает, что "Евровидение" как песенный конкурс давно изжил себя, превратившись в чисто политический инструмент.

Если Юлию Самойлову, в конце концов, действительно исключат из списка участников "Евровидения", то это будет безумием, подчеркнул продюсер. По его мнению, раз СБУ "боится Юлю, как огня", возникает вопрос, по силам ли такой спецслужбе обеспечить безопасность россиян, которые приедут на конкурс. "Мне страшно за наших соотечественников, которые могут туда приехать", — отметил Пригожин в интервью радиоSputnik.