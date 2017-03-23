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Алла Беляева
Sputnik, Бадрак Авидзба

Беляева: длительное жевание жвачки приведет к заболеваниям ЖКТ

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Главный санитарный врач Сухума Алла Беляева рассказала в интервью Sputnik Абхазия о пользе и вреде жевательной резинки.

"Часто жвачку жуют дети, причем часами. Это неправильно и вредно, потому что вырабатывается желудочный сок, и это может привести к заболеванию ЖКТ", — сказала Беляева.  

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