Беляева: длительное жевание жвачки приведет к заболеваниям ЖКТ

"Часто жвачку жуют дети, причем часами. Это неправильно и вредно, потому что вырабатывается желудочный сок, и это может привести к заболеванию ЖКТ", — сказала Беляева.
"Часто жвачку жуют дети, причем часами. Это неправильно и вредно, потому что вырабатывается желудочный сок, и это может привести к заболеванию ЖКТ", — сказала Беляева.
Четыре человека погибли, сорок ранены во время произошедшего в среду днем теракта в лондонском районе Вестминстер
Главные военный прокурор Анатолий Матиос заявил, что пожар на складе боеприпасов в Харьковской области привел к их детонации.
XVI республиканский конкурс исполнителей эстрадной песни "Молодые голоса" проходит в Сухуме.