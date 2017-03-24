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Джабаров о "Евровидении": Украина - ненадежный партнер

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Служба безопасности Украины (СБУ) подготовила документ о запрете на въезд в страну участницы "Евровидения" от России Юлии Самойловой из-за ее поездки в Крым.

"Нельзя доверять Украине проведение таких мероприятий, если она не гарантирует свободный въезд всех участников" — сказал в интервью Sputnik  первый заместитель председателя Комитета по международным делам Совета Федерации Владимир Джабаров. 

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