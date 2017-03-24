Джабаров о "Евровидении": Украина - ненадежный партнер

"Нельзя доверять Украине проведение таких мероприятий, если она не гарантирует свободный въезд всех участников" — сказал в интервью Sputnik первый заместитель председателя Комитета по международным делам Совета Федерации Владимир Джабаров.
"Нельзя доверять Украине проведение таких мероприятий, если она не гарантирует свободный въезд всех участников" — сказал в интервью Sputnik первый заместитель председателя Комитета по международным делам Совета Федерации Владимир Джабаров.
В рубрике Оk, Sputnik корреспонденты Sputnik Абхазия продолжают отвечать на вопросы, присланные читателями.
Колумнист Sputnik Борис Войцеховский поговорил с жителями Сухума о том, как город менял свои формы и одновременно свою судьбу.
По сообщению метеорологов, в выходные дни территория Абхазии будет находиться под влиянием теплой массы воздуха с юга.