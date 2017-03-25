Каждый возраст приносит свои плоды: психолог о кризисе средних лет

Отчего этот кризис возникает и можно ли с ним справиться или лучше отдаться минутным порывам и попытаться "вернуть молодость"? Об этом Sputnik Молдова спросил доктора наук Елену Ковалеву.
Отчего этот кризис возникает и можно ли с ним справиться или лучше отдаться минутным порывам и попытаться "вернуть молодость"? Об этом Sputnik Молдова спросил доктора наук Елену Ковалеву.
Педагоги и ученики Гагрского лицея-интерната принимают участие в VI международной научно-практической конференции "Объединяемся знаниями", которая проходит с 24 по 26 марта в Москве.
Великобритания не поддерживает инициативу РФ и Китая по расширению работы миссии по расследованию случаев применения химического оружия на Ирак, заявил постпред Великобритании при ООН Мэттью Райкрофт.
По сообщению метеорологов, в выходные дни территория Абхазии будет находиться под влиянием теплой массы воздуха с юга.