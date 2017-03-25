12:01 25 Марта 2017
Абхазия
русаԥс
Сухум+ 8°C
Прямой эфир
Поиск
Психолог Елена Ковалева
© Sputnik. MIROSLAV ROTARI

Каждый возраст приносит свои плоды: психолог о кризисе средних лет

Радио
Получить короткую ссылку
7 0 0

Психолог Елена Ковалева в интервью радио Sputnik рассказала о том, как себя вести при наступлении кризиса среднего возраста.

Отчего этот кризис возникает и можно ли с ним справиться или лучше отдаться минутным порывам и попытаться "вернуть молодость"? Об этом Sputnik Молдова спросил доктора наук Елену Ковалеву.

По теме

Психолог о маркетинговых акциях: подростки "попадаются" на них
Психолог: иногда счастье в потере
Психолог: треть людей не способны быть счастливыми


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости

Все новости
Все новости

Мультимедиа

Городские соревнования по национальным видам спорта среди школьников
Бросить камень дальше и подпрыгнуть выше: абхазские игры в Сухуме
Открыли и удивились: новый противотуберкулезный пункт в Сухуме
Открыли и удивились: новый противотуберкулезный пункт в Сухуме
Обзор цен на рынке Сухума
Обзор цен на Cухумском рынке

Соцсети

Sputnikabkhazia