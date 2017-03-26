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Профессиональный повар Раду Хатману
© Sputnik. MIROSLAV ROTARI

Деликатесы для православных: как вкусно поститься, не чувствуя голода

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Темы:
Великий пост и Пасха 2017 (14)
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Профессиональный повар Раду Хатману рассказал о том, как не заметить длительного отсутствия в рационе мясных и рыбных блюд, продуктов молочного происхождения, куриных яиц и жиров.

Какие православные деликатесы, не содержащие мяса, рыбы и жиров, могут ежедневно присутствовать на столе у православного христианина?

Ответы на эти вопросы в эфире студии Sputnik Молдова дал профессиональный повар Раду Хатману.

Темы:
Великий пост и Пасха 2017 (14)

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