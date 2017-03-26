Деликатесы для православных: как вкусно поститься, не чувствуя голода

Какие православные деликатесы, не содержащие мяса, рыбы и жиров, могут ежедневно присутствовать на столе у православного христианина?
Ответы на эти вопросы в эфире студии Sputnik Молдова дал профессиональный повар Раду Хатману.
Какие православные деликатесы, не содержащие мяса, рыбы и жиров, могут ежедневно присутствовать на столе у православного христианина?
Ответы на эти вопросы в эфире студии Sputnik Молдова дал профессиональный повар Раду Хатману.
Второй тур выборов в Народное Собрание - Парламент Республики Абхазия проходит в 22 округах страны в воскресенье 26 марта.
Возможность впервые выступить на большой сцене, завоевать любовь и признание миллионов телезрителей получили подопечные детских домов и школ-интернатов, приемные дети на очередном, седьмом выпуске первого отборочного тура музыкального шоу "Ты супер!".
В четырех избирательных округах Очамчырского района проходит второй тур выборов депутатов в Парламент - Народное Собрание Республики Абхазия.