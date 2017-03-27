Эксперт о новом Парламенте: не лояльный к президенту, но и не оппозиционный

"Второй тур прошел в соответствии с законодательством, о крупных нарушениях не сообщалось.

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В Парламенте Абхазии всегда были представлены разные политические силы. Большинство кандидатов выступали не от партии. Это говорит о том, что такой способ выдвижения не очень популярен. По итогам парламентских выборов мы увидели, что какими бы не были попытки массовых акций от имени всего населения Абхазии, на самом деле они не состоятельны, и все противоречия надо переносить на парламентскую площадку" — сказал Силаев.



