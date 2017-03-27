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Политолог Николай Силаев
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Эксперт о новом Парламенте: не лояльный к президенту, но и не оппозиционный

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Темы:
Второй тур выборов в Парламент (25)
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Старший научный сотрудник Центра проблем Кавказа и региональной безопасности МГИМО Николай Силаев в интервью Sputnik Абхазия поделился впечатлениями от второго тура парламентских выборов.

"Второй тур прошел в соответствии с законодательством, о крупных нарушениях не сообщалось.

Подробности беседы с Николаем Силаевым читайте здесь>>

В Парламенте Абхазии всегда были представлены разные политические силы. Большинство кандидатов выступали не от партии. Это говорит о том, что такой способ выдвижения не очень популярен. По итогам парламентских выборов мы увидели, что какими бы не были попытки  массовых акций от имени всего населения Абхазии, на самом деле они не состоятельны, и все противоречия надо переносить на парламентскую площадку" — сказал Силаев.


Темы:
Второй тур выборов в Парламент (25)

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