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Эксперт Роланд Шарифов
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Шарифов: "Бессмертный полк" теперь и на бумаге

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Директор Центра экономического развития и сертификации (ЦЭРС ИНЭС) Роланд Шарифов в беседе с писателем, общественным деятелем Арменом Гаспаряном рассказал о работе над книгой "История, рассказанная народом".

"Это серия «Военная история Российского государства». В этой серии вышло уже много книг, начиная с истории Смутного времени. Дважды переиздавали книги по Великой Отечественной войне, было издание по Первой мировой войне, двухтомник по Холодной войне. Мы обратили внимание на то, что два года назад, когда впервые в Москве более полумиллиона человек вышли с портретами своих дедов, прадедов, родственников, которые участвовали в Великой Отечественной войне, что, оказывается, огромный пласт архивов и воспоминаний хранятся в семьях, в официальных архивах этих данных нет. У нас родилась идея издать книгу на базе документов из семейных архивов. Мы знаем о маршалах, о героях, о них написано много книг и снято много фильмов, а информация о подвиге простого солдата хранится только в семье", — сказал в эфире радио Sputnik Шарифов.

"Первую книгу мы подготовили и выпустили в течение года. Вообще все наши книги выходят благодаря нашим партнерам – предпринимателям. Огромная помощь идет от компаний и регионов. Руководители предприятий в регионах финансово помогают издавать книги, через них мы эти книги и распространяем. Все распространяется бесплатно – в учебные заведения, в библиотеки, в архивы. Через нашего партнера – Российское военно-историческое общество – книги распространяются и в электронном виде. Спрос на историю огромный. К 9 мая готовится очередная книга – вторая часть. Самое ценное здесь – воспоминания, взгляд простого солдата на события. Материалов приходит очень много. Надеемся, что с помощью наших партнеров сможем выпустить и третью часть. Обращаемся через вас к жителям, гражданам бывшего Советского Союза с предложением присылать материалы", — добавил в эфире радио Sputnik Шарифов.

Информацию о своих близких, фотографии, воспоминания, копии документов можно прислать в редакцию Sputnik по электронной почте history@profiok.com.

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