Представитель ТПП Абхазии в ЛНР и ДНР: будут открыты совместные предприятия

"Мы будем инвестировать средства в сельское хозяйство ЛНР и уже разрабатываем совместные предприятия по переработке зерновых. Мы также ищем выход на страны Ближнего Востока, куда планируем доставлять сублимированные фрукты. У них наблюдается нехватка в этом", — рассказал представитель ТПП Абхазии в ЛНР и ДНР Сергей Ладария.

По словам Ладария, в первом инвестиционном форуме "Инвестиционный потенциал Луганской Народной Республики" приняли участие бизнесмены из нескольких регионов России, ДНР, представители арабских стран, Финляндии.



