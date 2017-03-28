Бебия о "Евровидении": культура и спорт должны быть без границ

"С каждым годом все больше прихожу к такому мнению, что культура и спорт – мощное оружие", — сказал Бебия.
"С каждым годом все больше прихожу к такому мнению, что культура и спорт – мощное оружие", — сказал Бебия.
Национальная сборная Абхазии по футболу примет участие в Чемпионате Европы по версии ConIFA 4 июня 2017 года в Северном Кипре. Как хорошо ты знаешь современный абхазский футбол, проверь в тесте Sputnik Абхазия.
Президент Южной Осетии Леонид Тибилов 28 марта отмечает 65-летие.
Многофункциональный центр оказания государственных и муниципальных услуг по поручению президента Абхазии Рауля Хаджимба будет создан в 2018году, рассказал корреспонденту Sputnik начальник правового отдела Министерства экономики Абхазии Саид Гулария.