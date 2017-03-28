19:21 28 Марта 2017
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Руслан Бебия
© Sputnik / Томас Тхайцук

Бебия о "Евровидении": культура и спорт должны быть без границ

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Украина запретила певице Юлии Самойловой въезд в страну из-за того, что она ранее выступала в Крыму. Параллели с данным случаем и собственной практикой в интервью Sputnik Абхазия провел директор и балетмейстер ансамбля "Шаратын" Руслан Бебия. Коллективу "Шаратын" также по политическим мотивам запретили выступить на одном из фестивалей в Турции.

"С каждым годом все больше прихожу к такому мнению, что культура и спорт – мощное оружие", — сказал Бебия.


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