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Николай Топорнин
© Sputnik.

Эксперт: Британия в своем стремлении к изоляционизму напоминает США

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Своим мнением относительно причин выхода Великобритании из ЕС поделился эксперт, доцент кафедры европейского права МГИМО Николай Топорнин.

По словам эксперта, стремление Великобритании к политике изоляционизма обозначилось еще при премьерстве Дэвида Кэмерона, который постоянно оказывал давление на Евросоюз с целью получить определенные льготы и привилегии для своей страны. И ему это удавалось.

Кэмерон хотел добиться того, чего сейчас добивается президент США Дональд Трамп, разрывая международные торговые контракты и строя стену на границе с Мексикой, — изоляционистской политики для своего государства, отметил Топорнин.

"Выход из ЕС полностью укладывается в эту логику. Дистанцируясь от ЕС и двигаясь курсом изоляционизма, Великобритания демонстрирует не принципы добрососедства, а принципы национализма в плохом смысле этого слова. Это вселяет тревогу", — подчеркнул Топорнин в эфире радио Sputnik.

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