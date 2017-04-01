15:15 01 Апреля 2017
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Спортивный обозреватель Евгений Зырянкин
© Sputnik.

Четыре стадиона в России готовы к Чемпионату мира

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Спортивный обозреватель Евгений Зырянкин рассказал в интервью Sputnik о том, насколько готова Россия принять Чемпионат мира по футболу в 2018 году.

В интервью радио Sputnik Зырянкин сообщил, что несколько стадионов уже готовы, причем уже довольно давно. На четырех из них в 2017 году пройдут матчи Кубка Конфедераций — футбольного турнира, который считается "прелюдией" к Чемпионату мира.

Медленный ход строительства остальных стадионов же, по мнению эксперта, объясняется тем, что очень долго утверждались сметы. На одни лишь различные согласования и проверки ушло несколько лет. Кроме того, в таких количествах спортивные объекты в стране никогда не строились, поэтому некоторые задержки в строительстве объясняются еще и некоторой неопытностью, объяснил Зырянкин.



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