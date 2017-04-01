Четыре стадиона в России готовы к Чемпионату мира

В интервью радио Sputnik Зырянкин сообщил, что несколько стадионов уже готовы, причем уже довольно давно. На четырех из них в 2017 году пройдут матчи Кубка Конфедераций — футбольного турнира, который считается "прелюдией" к Чемпионату мира.

Медленный ход строительства остальных стадионов же, по мнению эксперта, объясняется тем, что очень долго утверждались сметы. На одни лишь различные согласования и проверки ушло несколько лет. Кроме того, в таких количествах спортивные объекты в стране никогда не строились, поэтому некоторые задержки в строительстве объясняются еще и некоторой неопытностью, объяснил Зырянкин.