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Писатель Юзефович
© Sputnik. Григорий Сысоев

Писатель Юзефович о том, как готовил тексты к "Тотальному диктанту"

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"Тотальный диктант" — ежегодная международная образовательная акция, которая в этом году состоится 8 апреля. Она традиционно собирает добровольцев по всему миру, а в 2016 году количество участников превысило более 146 тысяч человек в 732 городах 68 стран.

Если раньше для акции выбирали отрывки из классических произведений Толстого, Гоголя, Киплинга и других, то с 2010 года организаторы обратились к современным писателям. Авторами текстов в разные годы были Борис Стругацкий, Дмитрий Быков, Захар Прилепин, Дина Рубина, Алексей Иванов, Евгений Водолазкин, Андрей Усачев. В этом году автором диктанта стал российский писатель, сценарист, историк Леонид Юзефович. В интервью Sputnik Казахстан он рассказал о работе над текстом и о русском языке в социальных сетях.

"В интернете мы все пишем упрощенно, интернет — это как устная речь. Здесь действуют другие нормы. Здесь я могу не поставить запятую, даже если знаю, что она там нужна", — прокомментировал он.

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