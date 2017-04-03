Писатель Юзефович о том, как готовил тексты к "Тотальному диктанту"

Если раньше для акции выбирали отрывки из классических произведений Толстого, Гоголя, Киплинга и других, то с 2010 года организаторы обратились к современным писателям. Авторами текстов в разные годы были Борис Стругацкий, Дмитрий Быков, Захар Прилепин, Дина Рубина, Алексей Иванов, Евгений Водолазкин, Андрей Усачев. В этом году автором диктанта стал российский писатель, сценарист, историк Леонид Юзефович. В интервью Sputnik Казахстан он рассказал о работе над текстом и о русском языке в социальных сетях.

"В интернете мы все пишем упрощенно, интернет — это как устная речь. Здесь действуют другие нормы. Здесь я могу не поставить запятую, даже если знаю, что она там нужна", — прокомментировал он.