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Советник президента Владимир Зантария
© Sputnik / Томас Тхайцук

Зантария о Евтушенко: хорошо разбирался в абхазских винах

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Советник президента по науке, культуре и образованию Владимир Зантария в интервью Sputnik Абхазия рассказал о творчестве поэта Евгения Евтушенко.

"Евгении Евтушенко — один из крупных мастеров художественного слова.  Он представляет движение шестидесятников, куда входили: Фазиль Искандер, Белла Ахмадулина, Андрей Битов, Андрей Вознесенский. Они всколыхнули творческий процесс в 60-е годы. В то время не было возможности выражать свое отношение к каким-то значимым явлениям, были запретные темы. В пору оттепели эти люди (Евтушенко, Искандер, Ахмадулина) смогли на самом высоком уровне заявить о себе.  Он был прекрасным дипломатом, свои стихи он мог читать часами наизусть. У него было много друзей в Абхазии",  - сказал Зантария.

Евгений Евтушенко – русский поэт, писатель, сценарист, последний из поэтов-шестидесятников. Номинировался на нобелевскую премию по литературе в 1963 году, но тогда большинство шведских академиков Евтушенко предпочли греческому поэту Йоргосу Сеферису, которому и досталась премия.

 

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