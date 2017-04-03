Зантария о Евтушенко: хорошо разбирался в абхазских винах

"Евгении Евтушенко — один из крупных мастеров художественного слова. Он представляет движение шестидесятников, куда входили: Фазиль Искандер, Белла Ахмадулина, Андрей Битов, Андрей Вознесенский. Они всколыхнули творческий процесс в 60-е годы. В то время не было возможности выражать свое отношение к каким-то значимым явлениям, были запретные темы. В пору оттепели эти люди (Евтушенко, Искандер, Ахмадулина) смогли на самом высоком уровне заявить о себе. Он был прекрасным дипломатом, свои стихи он мог читать часами наизусть. У него было много друзей в Абхазии", - сказал Зантария.

Евгений Евтушенко – русский поэт, писатель, сценарист, последний из поэтов-шестидесятников. Номинировался на нобелевскую премию по литературе в 1963 году, но тогда большинство шведских академиков Евтушенко предпочли греческому поэту Йоргосу Сеферису, которому и досталась премия.