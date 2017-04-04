Сенатор: сирийских боевиков готовят к атакам в том числе на России

Член Комитета Совета Федерации по международным делам Игорь Морозов в эфире радио Sputnik отметил, что версия связи исполнителя теракта с сирийскими боевиками будет тщательно проверена.

"Насколько правдоподобна эта версия, покажут следственные и оперативные действия. Но сама схема подготовки боевиков, которые участвовали в борьбе с законным правительством Башара Асада в Сирии, носит следующий характер: они перемещаются в Афганистан, где проходят боевую подготовку специально на Среднюю Азию и Россию, после этого их туда забрасывают. По данным афганской стороны, 75% боевиков, которые проходят подготовку в Афганистане, это граждане Средней Азии. У нас безвизовый режим, и вот это опасно на сегодняшний день – для боевиков это упрощает приезд в российские города, а для нашей правоохранительной системы, органов госуправления – затрудняет создавать систему безопасности, систему мер, направленных против терроризма", – сказал Игорь Морозов.

Он подчеркнул необходимость постоянного взаимодействия спецслужб различных стран, особенно постсоветского пространства.

"Спецслужбам стран ОДКБ нужно координировать свою работу. И такая работа ведется. По крайней мере, Федеральная служба безопасности России позволила оттянуть теракт фактически на два года – с того момента, когда Россия начала контртеррористическую операцию в Сирии. Только за год – 42 группы были арестованы, а сколько ликвидировано боевиков на Северном Кавказе, которые прибыли на нашу территорию из Сирии. Почти 400 терактов предотвращено. Ни одна спецслужба мира не может этим похвастаться. Это говорит о том, что ФСБ сегодня получила огромный профессиональный опыт, координируя свою работу с коллегами из стран постсоветского пространства. И это должно подталкивать западные страны к сотрудничеству. Мы должны усилить эту систему безопасности, граждане должны принимать в ней участие. Потому что работа общества и государства на антитеррористическом направлении – это главная гарантия безопасности", – подчеркнул сенатор.



