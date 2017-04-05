Пипия о приватизации: вопросов становится все больше и больше

Главные темы

ТПП Абхазии предложила обязать организации проводить субботники Подготовка к летнему сезону 2017 года и решение проблем в области туризма обсудили на заседании Общественной палаты Абхазии с участием руководства Сухума, представителей Минтуризма, ТПП Абхазии, ГАИ и МЧС Абхазии в среду 5 апреля в Сухуме. 12

Турсоюз Абхазии: возникнут проблемы с выдачей виз туристам Заседание Общественной палаты Абхазии на тему подготовки к курортному сезону 2017 года с участием руководства Сухума, представителей Минтуризма, ТПП, ГАИ и МЧС Абхазии прошло в среду 5 апреля в Сухуме. 187