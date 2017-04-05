16:30 05 Апреля 2017
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Вахтанг Пипия
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Пипия о приватизации: вопросов становится все больше и больше

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Председатель Государственного комитета Республики Абхазия по управлению государственным имуществом и приватизации Вахтанг Пипия в интервью Sputnik Абхазия рассказал, что в Госкомимуществе Абхазии обсудили, как исполняется закон "О приватизации республиканской и муниципальной собственности".

"В соответствии с требованиями законодательства Абхазии в ведомстве разработают проект Положения приватизации по конкурсу, правила ведения Реестра, а также порядок представления отчетов по Реестру, аренде и приватизации гособъектов", — сказал Пипия.


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