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Международный обозреватель Геворг Мирзаян.
© Фото: из личного архива Геворга Мирзаяна

Мирзаян: противодействие российским СМИ доказательство их возможностей

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Противостояние, с которым сталкиваются российские СМИ в странах Балтии, — это бесспорное доказательство их неоспоримых заслуг, считает доцент департамента политологии Московского финансового университета Геворг Мирзаян.

По мнению Геворга Мирзаяна, действия балтийских информагентств и рекомендации властных структур Эстонии "не общаться со Sputnik" говорят о несвободе в эстонском медийном пространстве. Многие европейские СМИ, по мнению Мирзаяна, по определенным вопросам часто демонстрируют взгляды, основанные на фобиях. В связи с этим у серьезных европейцев возникает запрос на альтернативную точку зрения.

Российские СМИ, в частности МИА "Россия сегодня", в состав которого входит и агентство Sputnik, удовлетворяют потребность в альтернативном взгляде на события в первую очередь русскоязычного населения стран. В интервью Sputnik Эстония Мирзаян оценил то противостояние, с которым сталкиваются российские СМИ, как бесспорное доказательство их неоспоримых заслуг и возможностей.



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