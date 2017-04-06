По мнению Геворга Мирзаяна, действия балтийских информагентств и рекомендации властных структур Эстонии "не общаться со Sputnik" говорят о несвободе в эстонском медийном пространстве. Многие европейские СМИ, по мнению Мирзаяна, по определенным вопросам часто демонстрируют взгляды, основанные на фобиях. В связи с этим у серьезных европейцев возникает запрос на альтернативную точку зрения.

Российские СМИ, в частности МИА "Россия сегодня", в состав которого входит и агентство Sputnik, удовлетворяют потребность в альтернативном взгляде на события в первую очередь русскоязычного населения стран. В интервью Sputnik Эстония Мирзаян оценил то противостояние, с которым сталкиваются российские СМИ, как бесспорное доказательство их неоспоримых заслуг и возможностей.